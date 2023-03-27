Омской области выделили 1,5 млрд рублей на развитие коммунальной инфраструктуры

Средства будут распределены на два года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На развитие коммунальной инфраструктуры 1,5 млрд рублей выделили Омской области. Об этом сообщает первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Средства собираются разделить на два года. В 2023 региону направят 352 млн рублей, а в 2024 - 1,2 млрд. На эти деньги будут отремонтированы и построены 48 коммунальных объектов.

К слову, решение было принято в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

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