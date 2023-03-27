На улицах Омска появились первые электросамокаты

Фото: «Вечерний Омск»
Первые самокаты появились на улицах Омска. Фотографиями делится «Вечерний Омск».
27 марта транспорт уже стоял на остановке «Площадь Ленина». В приложении также появились значки с местоположением средств индивидуальной мобильности.
Напомним, что электросамокаты в Омске появились весной 2022 года. Тогда они за считанные дни заполонили весь город и стали развлечением и средством передвижения для местных жителей.
Между тем, таким положением дел были недовольны местные власти и Госавтоинспекция. После встречи с московским владельцем бизнеса в Омске были определены места, где нельзя кататься на электрических самокатах.
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