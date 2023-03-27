ОмГУПС и ОЛТКГА имени Ляпидевского не платили стипендию студентам два месяца

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Два месяца свои студентам не платили стипендию ОмГУПС и ОЛТКГА имени Ляпидевского. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Нарушение было обнаружено профильным ведомством в вузах и колледжах Омска, Новосибирска, Красноярска и Кызыла. Учреждения задолжали больше 28 млн рублей 8 765 студентам.

После проверки руководители образовательных учреждений получили предостережения, а учащиеся получили положенные выплаты.

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