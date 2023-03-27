Омские сельхозпроизводители начали производить больше мяса, молока и яиц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производить больше мяса, молока и яиц начали омские сельхозпроизводители. Об этом сообщает Омскстат.

Статистики приводят данные января 2023 года. Так, по сравнению с этим же периодом 2022 года, в Омской области произвели 14,6 тысячи тонн мяса, 35 тысяч тонн молока и 66, тысячи яиц. На это повлияли крупные фермеры, на их долю пришлось 93% производства яиц, 76% молока, 73% мяса.

Примечательно, что рост связан с увеличением забоя свиней, наращиванием числа кур-несушек и приростом продуктивности коров молочного стада.

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