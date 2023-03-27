Омская «Тепловая компания» заложила на программу модернизации 40 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

40 млн рублей на программу модернизации заложила омская «Тепловая компания». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Деньги на обновление материально-технической базы предприятия заложены на 2023 год. Компания планирует направить средства на покупку крупной техники. — Основная часть этих средств — около 35-ти миллионов — предназначена для приобретения крупной спецтехники. У нас в арсенале появится новый автокран, два экскаватора, трактор, ассенизаторская бочка и грузопассажирская ГАЗель. Еще одним долгожданным и важным приобретением станет мобильная опрессовочная станция. Она позволит нам сделать гидравлические испытания тепловых сетей более технологичными, оперативными и безопасными, - отметил руководитель МПТК Владимир Дмитриев.

Помимо техники, организация приобретет тепловизоры, сварочное оборудование и генераторы. Закупки будут производиться в соответствии с Федеральным законодательством.

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