Омск превратился в сплошные лужи из-за резкого потепления

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

Из-за резкого потепления в сплошные лужи превратился в Омск. Количество жалоб т жителей в соцсетях увеличивается с каждым днем.

Омичи сетуют на то, что по городу невозможно пройти и проехать. Виной всему растаявший снег из-за резкого потепления.

- Дублер улицы Волгоградской, полная реконструкция дороги проводилась летом 2022, делались ливневые канализации. Только толку от этого нет, как раньше все плавали, так и продолжают. Машины глохнут, — пожаловались в группе «Инцидент Омск».

Подобных ситуаций в областном центре много. Так, например, местные жители жалуются на плохую работу ливневки на остановке «Омский дом дружбы», затапливает и перекресток улиц 16-я Линия - Съездовская, улицу Крупской и другие городские территории.

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