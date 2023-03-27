Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько прибыл с проверкой в Омск

Замминистра строительства и ЖКХ рФ Алексей Ересько
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
С проверкой в Омск прибыл замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Визит прошел 26 марта.
В рамках встречи федеральный чиновник провел рабочее совещание, на котором присутствовали региональный руководитель минэнерго Владимир Шнипко, представители прокуратуры, Фонда капремонта и другие профильные структуры.
Как отметили в правительстве, Владимир Шнипко доложил о прохождении отопительного сезона, реализации федеральных проектов «Чистая Вода», «Формирование комфортной городской среды» и ходе программы переселения из аварийного жилищного фонда.
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