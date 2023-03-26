Жительница Омска получила внутрисуставной оскольчатый перелом голени, поскользнувшись во дворе

Фото: минздрав Омской области

Поскользнувшись во дворе получила внутрисуставной оскольчатый перелом голени жительница Омска. Подробности рассказывает региональный минздрав.

Сложную операцию провели травматологи БСМП №1. Они поставили пациентке специальные титановые пластины, установив их на наружную лодыжку и большеберцовую кость.

- Важно было правильно собрать внутрисуставные поверхности, чтобы сустав хорошо работал, чтобы не было осложнений в виде воспаления или болей. Металлоконструкция не доставит пациентке дискомфорта и даст возможность вести активный образ жизни, -пояснил травматолог-ортопед БСМП №1 Алексей Гребенюк.

Сегодня девушка чувствует себя хороши и идет на поправку. Медики же отмечают, что подобные травмы самые частые повреждения, которые получают омичи на скользких дорогах. Чаще от этого страдают пожилые люди, получающие более серьезные травмы, которые тяжело поддаются лечению.

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