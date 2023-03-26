Призывники смогут пройти альтернативную службу в Омской филармонии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Альтернативную службу смогут пройти призывники в Омской филармонии. Минтруд утвердил список организаций, где в регионе можно отслужить не уходя в армию.

В перечне федерального ведомства Омская филармония, Омский государственный музыкальный театр, КХМЦ, адаптивные школы, детский дом, ряд средних школ и несколько интернатов.

На такие привилегии могут рассчитывать артисты, музыканты, врачи, учителя, спортсмены, юристы, дворники, кондукторы, машинисты, швеи, лифтёры и оленеводы.

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