Количество заражений ВИЧ-инфекцией половым путем выросло в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области выросло количество заражений ВИЧ-инфекцией половым путем. Об этом сообщает заведующая омского центра по профилактике и борьбе со СПИД Нина Магар.

По данным омских медиков, в 2022 году 1100 человек заразились ВИЧ-инфекцией. По сравнению с предыдущим годом заболеваемость снизилась на 3,9%.

Однако вырос процент заражения половым путем. Он составил 73,9%. Еще 25% - получение инфекции через кровь, то есть уколы, переливание. И 0,9% - от ВИЧ-инфицированной матери.

Как отмечают специалисты, чаще всего ВИЧ выявляют у людей в возрасте 30-49 лет.

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