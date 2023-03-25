Омская мэрия обещает поддержать финансово все 23 инициативных проекта по благоустройству

В мэрии Омска прошло заседание, посвященное работе с инициативными проектами жителей города. В итоге было решено поддержать финансово все 23 заявленных на конкурс проекта. Директор департамента финансов Ольга Илютикова сообщила, что на реализацию всех инициативных проектов по предварительным расчетам необходимо 85,5 млн рублей. Цифры будут скорректированы после доработки смет проектов.

В Кировском округе благоустроят сквер имени Ватутина», ул. Ватутина, 29 и «Бульвар в Прибрежном», ул. Перелета, 21.

В Советском округе — четыре проекта: «Аптечный переулок», улица Магистральная, 6А; «Мини-парк «Мечты сбываются», улица Блюхера, 26; «Дети двора», улица Химиков, 63; «Дорога на радость людям», проспект Королева, 16.

В Центральном округе — шесть проектов: «Амурская хоккейная коробка «Наша юность», улица 20-я Амурская улица, 2; «Спортивно-игровая площадка «Звездочка», улица Звездова, 62; «Взлет» – территория здоровья», улица 27-я Северная улица, 69; «Солнечный скверик», 2-я Совхозная улица, 163; «Иртышская набережная», Иртышская набережная (пешеходный участок, расположенный в створе здания Ленинградская площадь, 2А); «Лестница к океану», Иртышская набережная (территория между домами 10/1 и 12 по улице Иртышская Набережная).

В Ленинском округе — четыре проекта: «Дорога к знаниям», улица Крыловская, 23; «Рябиновая аллея», микрорайон Радуга, улица Жуковского; «Светлое детство», улица Василия Маргелова, 289; «Московский дворик по-омски», улица Ярослава Гашека, 14.

В Октябрьском округе — семь проектов: «Сквер Дружба», улица Василия Товстухо, 1; «Сквер Здоровья», Космический проспект, 97д/2; «Сквер на Космическом», Космический проспект, 3; «Береги здоровье смолоду», Индустриальная улица, 1; «Школьный», улица Масленникова, 217а; «Детский уголок», улица Шебалдина, 164; «Спортивные ребята», 1-я Военная улица, 7.

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