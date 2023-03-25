В Омске потратили больше 1 миллиарда рублей на зарплаты сотрудникам

Фото: Даниил ОПАРИН

Впервые в истории Омска расходы на оплату труда муниципальных служащих составили 1,1 млрд рублей. Такую зарплату в общей сложности выплатили в 2022 году, сообщает НГС55. По сравнению с 2021 годом сумма увеличилась на 19%, или на 182,6 миллиона рублей. Штат организации насчитывает 1396 человек - всего на 1 больше, чем в 2021-ом. С октября им проиндексировали оклады на 10%.

- Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (школ, детских садов, парков и т.п.) увеличились почти на 16%, или на 1,5 миллиарда рублей. Всего за год им выплатили почти 11,2 миллиарда рублей. При этом самих получателей зарплаты из бюджета стало меньше на 209 человек. Всего в муниципальных учреждениях в 2022 году работали 28 368 человек, - сообщает источник.

Всего на зарплаты всех сотрудников администрации и подшефных муниципальных компаний ушло 12,3 миллиарда рублей - треть расходов горбюджета.

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