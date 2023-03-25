Полмиллиона за свет: в Омске жильцам дома на Ватутина выставили огромные счета за электроэнергию, которые проверит прокуратура

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Прокуратура Кировского округа Омска проверит, почему жильцам дома № 3/1 на улице Ватутина одномоментно выставили полмиллиона рублей в качестве долга за электричество. Все владельцы 66 квартир увидели по5-10 тысяч рублей «Электроэнергия на общедомовые нужды» и пожаловались ГТРК «Иртыш».

- Нам ресурсники по факту выставили, что дом потратил такое-то количество электроэнергии. Управляющая компания эту сумму оплатила ресурсникам, а теперь она эти деньги перевыставляет собственникам помещений, - рассказал директор ЖКО «6-й микрорайон» Сергей Шамраев.

- Я изучил объем потребления этого дома за последние полгода, и никакого резкого увеличения объема потребленного в общедомовых нуждах не увидел. На управляющую компанию последние полгода выставлялась примерно одна и та же величина объема, и никакого перерасчета не было, — прокомментировал начальник центра обслуживания клиентов ресурсной Кировского округа Андрей Зиннер.

Теперь в прокуратуре намерены разобраться, что случилось с энергопотреблением.

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