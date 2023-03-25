В Омске определили 16 организаций для альтернативной службы

Фото: Александр КОЦ

Министерство труда РФ одобрило список из 16 организаций, куда омичи могут пойти вместо армии. В нем - Омская филармония, Музыкальный театр, Клинический медико-хирургический центр, адаптивные школы, детский дом, целый ряд средних учебных заведений, а также несколько интернатов вошли в список организаций для прохождения альтернативной службы, сообщает РИА Омск-Информ.

Альтернативщики в Омске могут быть заняты на 64 рабочих профессиях и 85 должностях служащих. Это артисты, музыканты, библиотекари, врачи, педагоги, психологи, спортсмены, учителя, художники, экономисты и юристы. Из рабочих – дворники, кондукторы, лифтеры, машинисты, оленеводы, рыбаки, садовники и даже швеи.

По закону срок альтернативной гражданской службы составляет от 18 до 21 месяца.

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