С начала года 1900 омичек получили пособие по беременности и родам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омское отделение Социального фонда РФ отчиталось, что к марту 2023 года в ведомстве одобрили страховые пособия по беременности и родам для 1 896 мам в декрете. Размер выплат зависит от заработка женщины, сложности родов (двойня, кесарево сечение) и других факторов. Минимальная сумма выплат для работающих мам омского региона около 85 971 рубля, максимальная - 530 976 рублей. Столько можно получить при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двоих или троих детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска. Страховое пособие предоставляется в случае усыновления новорожденного ребенка, акцентируют в ведомстве. Максимальный отпуска - 70 дней после дня рождения усыновленного ребёнка или 110 дней после рождения двоих усыновлённых детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления.

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