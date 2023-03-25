В следующие выходные дни в Омск придет потепление до +14 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает сервис визуализации погоды Ventusky, вслед за теплыми выходными, когда столбики термометров поднимутся до +6...+8 градусов, уже на следующей неделе в Омске и области ожидается резкий температурный скачок.

Так в следующее воскресенье, 2 апреля 2023 года, дневная температура в Омске подскочит до +14 градусов Цельсия, местами по Омской области ожидается до +13 до +14 градусов.

При этом потепление будет краткосрочным: 4 апреля 2023 года на территорию Омской области зайдет циклон с осадками в виде дождя и снега. Дневная температура упадет до +6 градусов Цельсия, местами по Омской области прогнозируется от -6...-7 градусов. К концу первой декады апреля 2023 года в Омскую область снова вернется минусовая температура, осадки в виде дождя и снега продолжатся во втором месяце весны.

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