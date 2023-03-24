Впереди президента. СМИ торопятся отправить омского губернатора в отставку

Как сообщают СМИ, в Кремле рассматривается отставка губернатора Омской области Александра Буркова. Однако точный источник информации не называется, оценить его достоверность и экспертность не представляется возможным - нет даже намека на уровень инсайдера. При этом издание указывает, что конечное решение все еще не принято. Но СМИ говорит о том, что наверняка губернатора в Омской области заменят, если кому-то из элит нужно будет посадить на место своего человека. Судя по витиеватым фразам статьи, пока такого человека нет и не предвидится.

Отметим, что омский губернатор представляет партию «Справедливая Россия — За правду». В 2018 году на пост главы региона он пришел самовыдвиженцем, определив свои партийные симпатии позже. При этом в момент выборов получил поддержку единороссов и эсеров. В сентябре 2023 года полномочия главы региона истекают. Отсюда множество слухов, догадок, кривотолков.

За годы руководства Омской областью Александр Бурков не раз договаривался о предоставлении федеральных траншей на строительство хоккейной академии «Авангард», здание театра «Галерка», «Эрмитаж-Сибирь», первой очереди Красногорского гидроузла. При нем стало известно о плачевном состоянии прежней Арены-Омск, которую снесли и построили «G-Drive Арену». Регион стал лидером по выполнению нацпроекта БКД.