Мэрия Омска объяснила причины расширения территории уборки для предпринимателей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причины расширения территории уборки для предпринимателей объяснила мэрия Омска.

При разработке изменений, а именно - расширения границ обязанностей собственников по уборке соответствующих территорий, посредством двукратного увеличения размера прилегающих территорий (например: с 5 до 10 метров, с 10 соответственно до 20 метров) в основу специалистами департаментом контроля был взят соответствующий опыт и успешная реализация таких инициатив в других регионах.

Например прилегающая территория в размере 50 метров установлена правилами благоустройства территории городов Майкоп, Кисловодск, Липецк, Самара, Биробиджан для промышленных объектов;

- правилами благоустройства территории городов Астрахань, Самара для автозаправочных станций;

- в Уфе для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, для рынков, организаций торговли и общественного питания;

- в Липецке для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, для садоводческих, дачных, огороднических товариществ для автозаправочных станций.

Что касается финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений, то согласно Статьи 113 Правил установлено, что в случае если два и более объекта находятся на таком удалении друг от друга, которое не позволяет установить границы прилегающей территории (то есть происходит наложение прилегающих территорий), то их установление осуществляется по линии, проходящей между объектами на равном удалении от границ зоны наложения, а если объекты расположены на участке зоны наложения – по линии, проходящей между объектами на равном удалении от каждого из них.

В связи с тем, что территория города Омска, особенно центральная ее часть, имеет плотную застройку, и нередко происходит наложение границ прилегающих территорий, рассчитать фактические размеры прилегающих территорий, которые возникнут у субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности после принятия проекта Решения, в целях подготовки объективного финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений не представляется возможным.

Кроме того, по данным департамента контроля и учитывая опыт других субъектов РФ, изменения Правил благоустройства в данной части должны были поспособствовать повышению уровня комфортности окружающей городской среды, улучшению эстетического и санитарного состояния территории города Омска.

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