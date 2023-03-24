В Омской области из-за потепления закрыли уже две ледовые переправы

Фото: сайт ГУ МЧС России по Омской области.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что с сегодняшнего дня работу прекратили ледовые переправы в Черлакском и Усть-Ишимском районах.

- В настоящее время проезд по ним признан опасным и был закрыт. Повышение среднесуточных температур привело к образованию трещин на льду, выезды и съезды к переправам разрушаются, а поверх ледового покрытия проступает вода, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Большерченском муниципальном районе на ледовой дороге, соединяющей населенные пункты Большеречье и Муромцево, был снижен тоннаж до пяти тонн. На «Изюкской», «Белоярской» и «Бородинской» ледовых переправах в Тевризском районе снижена грузоподъемность ледовых переправ с 20 до 10 тонн.

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