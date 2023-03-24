Омский бизнес высказался против расширения территории уборки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омском горсовете 24 марта обсудили вопрос расширения зоны уборки прилегающих территорий для владельцев коммерческих зданий и других объектов. Напомним, что ранее городские власти предлагали вдвое расширить границы территории, за которой следят предприниматели. В результате обсуждения инициатива по расширению территории с 10 до 20 метров не нашла поддержки большинства присутствующих. Более того, представители омской прокуратуры высказались о том, что увеличение территории для уборки не аргументировано, нет экономического обоснования, что это необходимо.

- Считаем, что это может привести к конфликту между добросовестными и недобросовестными предпринимателями, - сообщили выводы прокуратуры на заседании горсовета.

К тем, кто против увеличения территории для уборки, присоединился высказался бизнес-омбудсмен Юрий Герасименко, охарактеризовав изменения как «избыточную меру». И тем не менее, вопрос все равно в дальнейшем вынесут на профильный комитет по вопросам ЖКХ.

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