В омских школах прошел день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В омских школах 24 марта провели первый день открытых дверей. Мероприятие прошло в формате единого дня, когда родителей будущих первоклассников принимали в любой школе с 10 до 11 часов. Желающих поближе познакомиться с условиями учреждений и педагогами оказалось больше 2000.

- Сегодня мы провели экскурсию, чтобы родители познакомились со школой, были немножко подготовлены сами и знали, к чему нужно готовить своих детей. Пришло достаточно много родителей, мы очень рады этому. Первый класс это невероятно волнительное событие и для родителей и для детей. Поэтому нужно заранее подготовиться и быть уверенным в правильном выборе образовательного учреждения. Хочется надеяться, что сегодняшняя экскурсия кому-то помогла определиться с выбором, - рассказала директор БОУ Омска «СОШ №77» Ольга Камышникова.

Единый день открытых дверей в Омске проводили впервые, понравилось всем.

- В этом году я отправляю в первый класс свою старшую дочь, и очень признательна, что организовали день открытых дверей. Волнительно, когда твой ребенок идет в школу. Конечно, хочется знать про то место, где моя дочь будет проводить так много времени, получать новые знания. В школе мне очень понравилось, про кванториум я, конечно, слышала, но было интересно увидеть все это вживую, очень необычный формат, когда я училась такого не было. Приятно удивило, что в школе есть музей, - поделилась впечатлениями одна из мам Дарья Петрова.

Для тех, кто не смог прийти, позже на официальных сайтах школ будут размещены видеопрезентации, дистанционные экскурсии и интервью учителей - педагоги расскажут о себе и своих методиках работы.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

При этом в школах повсеместно продолжают проводить собрания для родителей и курсы для будущих первоклассников. Напомним, прием детей, зарегистрированных на закрепленных за общеобразовательными учреждениями территориях, в заявительном порядке начинается 30 марта в 8:30.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории, прием заявлений от родителей стартует только 6 июля.

Подать заявление родители будущих первоклассников могут:

- через единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»);

- через региональные системы, интегрированные с ЕПГУ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- обратившись лично в общеобразовательную организацию.

Самый быстрый и удобный способ - подача заявления через портал «Госуслуги». Нужно зайти в раздел «Образование», далее - «Дети». Создать черновик заявления можно заранее, но функция станет доступна только 30 марта.

Задать любой вопрос по зачислению можно по телефону горячей линии департамента образования администрации Омска - (3812) 20-00-56 (КАО, ОАО), 20-12-26 (ЦАО), 20-67-92 (САО, ЛАО) по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00.