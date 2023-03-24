Во второй половине апреля дорожники приступят к нанесению разметки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская мэрия сообщила, что дорожную разметку на городских дорогах начнут обновлять во второй половине апреля. В первую очередь она появится на гостевых маршрутах, центральных улицах, местах концентрации ДТП.

Далее дорожники приступят к участкам, близ которых в начале мая запланированы торжественные массовые мероприятия, а ближе к ЕГЭ и наступлению летних каникул разметку восстановят вблизи учебных заведений и на маршрутах движения в направлении детских оздоровительных лагерей.

Выполнять работы будет омское «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» и еще несколько подрядчиков. Аукционы по нанесению пластиковой разметки еще не проводили.

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