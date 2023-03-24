Экологично утилизировать или выгодно продать: Россельхознадзор рассказал, что омским аграриям делать с компостом

Россельхознадзор рассказал, что омским аграриям делать с компостом. Реализовывать навоз как удобрения или утилизировать как отходы — решат сами фермеры. Однако определиться и уведомить об этом контрольно-надзорные органы необходимо до 1 мая 2023 года. Таково новое требование закона для сельхозпроизводителей. Закон не распространяется на личные подсобные хозяйства. Поэтому для реализации ППЖ на законных основаниях они должны получить статус индивидуальных предпринимателей или крестьянско-фермерских хозяйств.

В четверг, 23 марта, в Управлении Россельхознадзора по Омской области прошел брифинг, посвящённый закону о побочных продуктах животноводства, вступившему в силу 1 марта 2023 года (№248-ФЗ от 14. 07. 2022). Новый закон направлен на повышение плодородия земель и улучшение экологической обстановки.

- Соответствующие критериям безопасности ППЖ компост можно будет использовать в качестве удобрений для обогащения своих сельхозугодий или как дополнительный источник дохода от их продажи тем, кто специализируется на производстве сельхозпродукции, — отметил начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Максим Михайлович Строкин.

Если животновод примет решение избавиться от компоста, признав его отходами, ему придется задуматься над его утилизацией без нанесения вреда окружающей среде. В противном случае — штраф в размере до 450 тысяч рублей.

Если же фермер посчитает себя производителем ППЖ, он должен будет разработать технические условия на свою продукцию. Перед использованием - внесением в почву для увеличения плодородия или реализацией - ППЖ необходимо будет исследовать в аккредитованной лаборатории по таким показателям безопасности, как концентрация примесей токсичных элементов и остаточных количеств пестицидов и наличие болезнетворных бактерий.

Направить заявку на разработку техусловий и задать вопросы о порядке проведения исследований можно, обратившись в Омский референтный центр Россельхознадзора.

- С начала февраля от омских сельхозпредприятий на разработку ТУ поступило более 50 заявок, — сообщили в референтном центре.- Образцы, которые поступили к нам на исследование успешно прошли испытания.