К выдаче «Единой карты омича» присоединился второй коммерческий банк

Фото: 2ГИС.

Зарегистрированный в Амурской области коммерческий Азиатско-Тихоокеанский банк подал заявку в департамент транспорта омской администрации с просьбой присоединиться к социальной программе выдачи «Единой карты омича». Заявка была одобрена.

«Пассажирсервис» собирался провести полноценный отбор банков, но поступило только одно предложение. Оно было одобрено. При этом сроки старта выдачи карты пока не называют.

Единая карта объединяет в себе банковскую и транспортную. Пока ее выдает только банк ВТБ. В будущем пластик планируют наполнить максимальным количеством функций и сервисов. Это может быть и читательский билет, и полис ОМС, и ключ от замка, и удостоверение личности.

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