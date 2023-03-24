Избирком начал формировать УИКи в Омской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УИКи в Омской области начал формировать региональный Избирком. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сбор кандидатур продлится до 21 апреля. Новый состав необходим, так как у предыдущих представителей истек срок полномочий.

Отметим, что в 2023 году необходимо сформировать 1673 состава УИК, из них 441 состав — в Омске и 1 232 состава — в районах области.

Напомним, грядущей осенью в Омской области состоятся выборы губернатора.

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