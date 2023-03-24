В Омске запустили работу асфальтобетонного завода

С наступлением теплой погоды мэр Омска Сергей Шелест сообщил о запуске муниципального асфальтобетонного завода. По сравнению с прошлым годом предприятие начало работу на две недели раньше.

- Управление дорожного хозяйства и благоустройства своими силами заблаговременно выполнило регламентные работы и необходимый ремонт асфальтосмесительных установок и другого оборудования. В полном объеме к проверке качества асфальта готова специализированная лаборатория предприятия, которая имеет все требуемые лицензии, — пояснил мэр в своем telegram-канале.

С наступлением теплой погоды дорожники начнут ямочный ремонт городских дорог. Ближайшей ночью спецбригады приведут в порядок покрытие Ленинградского моста в сторону Левобережья. Специально для этого организуется реверсивное движение, а в ночь с субботы на воскресенье отремонтируют полосу в обратном направлении.

На заводе также установят новую емкость для хранения битума на две тысячи тонн. Сейчас на предприятии есть такая емкость, но меньшего объема — 350 тонн, поэтому завод несколько раз за сезон вынужден закупать битум, в унисон с сезонным удорожанием.

В прошлом году муниципальный асфальтобетонный завод выпустил 80 тысяч тонн асфальта. Такого показателя муниципальное предприятие добилось впервые - ранее максимум составлял 60 тысяч тонн.

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