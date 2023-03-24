Омская прокуратура внесла представление за нарушение охранного обязательства на здание Пивзавода

Фото: fishki.net.

Прокуратурой Омской области установлено, что памятник истории и культуры регионального значения «Производственный корпус пивзавода», расположенный на улице Волочаевская, 9 был в 2016 году передан в безвозмездное пользование Региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Омский патриотический союз». Тогда же минкульт региона выдал охранное обязательство на здание Пивзавода, организация была обязана проводить ремонт помещений, содержать объект и прилегающую территорию в надлежащем техническом и благоустроенном состоянии.

- Вместе с тем охранное обязательство не выполнялось, а органы власти должным образом не осуществляли контроль за сохранением здания, что привело к ухудшению его технического состояния. Продолжительный период времени объект культурного наследия находится в разрушенном состоянии в центре города Омска, что не отвечает архитектурному облику его исторической части, противоречит принципу гарантированного сохранения в Российской Федерации памятников истории и культуры, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам проверки прокуратура Омской области внесла ответственным лицам соответствующее представление.

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