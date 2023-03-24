Госавтоинспекция устроит сплошные проверки на дорогах Омской области

Фото: Госавтоинспекция
На дорогах Омской области сплошные проверки устроит Госавтоинспекция. Рейд «Трезвость» направлен на выявление пьяных водителей.
- Мероприятие пройдет в форме сплошных проверок. Его цель - предупреждение дорожно-транспортных правонарушений, в том числе с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, - уточнили в ведомстве.
Омичам также напомнили, что за езду в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. Повторное совершение правонарушения предусматривает уголовное наказание.
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