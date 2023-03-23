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НовостиОбщество23 марта 2023 9:52

В связи с потеплением парковые аттракционы в Омске готовы к работе с 24 марта

Запустят только часть каруселей
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрации Советского парка и парка имени 30-летия ВЛКСМ сообщили, что на территории с 24 по 26 марта будут работать аттракционы. Точная информация о том, какие именно карусели решат запустить, станет известно позднее.

Руководство и инженеры парков считают, что выбор пока определяют погодные условия. Более ранний старт работы аттракционов связан с потеплением в предстоящие дни.

Добавим, что летом в Советском парке откроют четыре новых аттракциона. Их уже привезли на территорию парка. Среди них - «Пегас» и «Солнышко», это мини-колесо обозрения, для самых маленьких.

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