Омичи смогут напрямую улететь в Махачкалу, Якутск и Анталью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Махачкалу, Якутск и Анталью смогут напрямую улететь жители Омской области. Омский аэропорт опубликовал летнее расписание, которое начнет действовать с 26 марта.

Так, из Омска появится прямой рейс авиакомпании Turkish Airlines в Анталью. Она планирует перевозить пассажиров до октября. А вот рейсы в Утапао - в Таиланде пока не числятся в расписании. Но они были минувшей зимой.

И Омского аэропорта по-прежнему можно улететь в Астану, Ош и Наманган. Есть и новые направления - в Ташкент и Душанбе. Еревана в расписании нет.

Сохранились направления и внутри страны. Купить билет из Омска можно в Махачкалу, Сочи, Якутск, Норильск, Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Тюмень и еще 18 российских городов.

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