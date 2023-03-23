Губернатор Бурков передал в пользование омской гимназии № 85 двухэтажное здание на Булатова, 68

В своем telegram-канале омский губернатор Александр Бурков сообщил о передаче в безвозмездное пользование гимназии № 85 двухэтажного здания по улице Булатова, 68, по соседству, где раньше много лет работали сотрудники региональной Госжилинспекции и соцзащиты.

- Это наше совместно решение с мэром Омска Сергеем Шелестом. Запрос на создание новых мест в школах в центре города растет, поскольку количество школьников с каждым годом здесь увеличивается. За последние несколько лет нам удалось изменить к лучшему ситуацию с детскими садами — в регионе построили 12 новых учреждений для дошколят. Сейчас мы занимаемся укреплением материально-технической базы школ. Передача здания гимназии — один из форматов этой работы, - прокомментировал глава региона. Бурков отметил положительное влияние меценатской программы в городе для омских школ. И пояснил, что ряд учреждений в Омске приведут в порядок по президентской программе капремонта школ.

- Помимо этого, мы строго следим за соблюдением графика строительства новых объектов — в настоящее время мы возводим 8 школ, - завершил свой пост губернатор.