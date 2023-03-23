Дизайнеры, копирайтеры, логисты: работодатели рассказали, каких специалистов в Омске смогут заменить нейросети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из исследований «Зарплаты.ру» показало, что пятая часть работодателей, в том числе в Омске, ищут специалистов, которые разбираются в чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT.

Около 48% руководителей готовы поручить нейросетям выполнение переводов, 45% — создание текстов. Около 28% использовали бы их для написания кода, а четверть опрошенных поручили бы нейросетям обучение людей.

16% опрошенных считают, что нейросети смогут заменить человека в некоторых профессиях. Из них 48% предполагают, что это произойдет не в ближайшее десятилетие. Почти треть респондентов уверены, что нейросети никогда не заменят человека, но думают, что они будут использоваться в работе, а 7% считают, что полностью заменить сотрудника искусственный интеллект не сможет.

Участники опроса рассказали, в каких сферах возможна замена сотрудников нейросетями. 56% респондентов отметили, что они смогут выполнять работу дизайнеров, 45% — копирайтеров, 41% сообщили, что нейросети могут заменить логистов, 32% — программистов, 11% — юристов. Также 10% опрошенных заявили, что нейросети смогут выполнять работу преподавателей или психологов, 8% уверены, что они могут заменить журналистов.

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