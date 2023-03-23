До конца 2027 года в Омской области запланирован ремонт 850 километров дорог

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Росавтодоре прошла защита пятилетнего плана развития автомобильных дорог Омской области. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель областного Управления дорожного хозяйства Динар Курманов. Дорожник сообщил, что за это время в регионе отремонтируют около 850 километров дорог.

- Перед нами стоит задача к концу 2027 года привести в нормативное состояние не менее 85% дорог регионального и межмуниципального значения входящих в опорную сеть, - отметил Курманов. Сейчас нормативными можно назвать около 42% дорог в области.

В этой программе дорожникам предстоит реализовать начальный этап строительства «Северного обхода», выполнить ремонт дорог по направлению Тара – Усть-Ишим, реконструировать транспортную развязку «Станция Входная», продолжить работы по реконструкции дороги Омск – Нижняя Омка.

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