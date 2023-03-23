24 марта центральное конструкторское бюро автоматики проведет ярмарку вакансий в Омске

24 марта в 11.00 в омском кадровом центр «Работа России» по улице Тарская, 11 пройдет ярмарка вакансий. Это шестая еженедельная ярмарка вакансий для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Соискатели получат информацию о вакансиях и заполнят заявки для трудоустройства на одно из ведущих предприятий России в области разработки и производства радиоэлектронных систем.

На предприятие сегодня требуются более 200 специалистов, в том числе: инженер по зданиям и сооружениям, машинист компрессорных установок, гальваник, токарь, сборщик микросхем, фрезеровщик, лаборант химического анализа, бухгалтер по учету материалов, машинист автокрана, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер по метрологии и др.

Центральное конструкторское бюро автоматики гарантирует официальное трудоустройство, индексацию заработной платы, обеспечение спецодеждой, дополнительный отпуск, медицинское обследование, спецпитание. Предприятие специализируется на разработке и выпуске современной техники по целому ряду направлений, станций, автоматизированной контрольно-поверочной аппаратуры.

Работодатель частично оплачивает путевки работникам и членам их семей в санатории, пансионаты, профилактории, дома отдыха и детские оздоровительные лагеря. Большое внимание на предприятии уделяют физкультурно-оздоровительной работе: посещение бассейна, занятия футболом.

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