МЧС предупреждает об опасности выхода на лед на территории Омска

Выходить на лед весной опасно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Об опасности выхода на лед на территории Омска местных жителей предупреждает региональное управление МЧС. Совместно с департаментом общественной безопасности накануне прошел рейд по опасным местам.
— Поэтому мы настоятельно рекомендуем омичам не испытывать судьбу и не выходить на ледовую поверхность водоёмов, особенно сейчас, в период разрушения ледового покрытия. Кстати, за выход на лёд в нарушение установленных органами местного самоуправления запретов предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей, - пригрозил начальник управления департамента общественной безопасности Артём Широкорад.
Специалисты отмечают, что в этом году в Омске не зафиксировано трагических случаев гибели людей на льду. Однако, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций омичей просят сообщать по телефонам:
единый номер вызова экстренных оперативных служб —112;
пожарная охрана и служба спасения МЧС — 101;
скорая помощь — 103.
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