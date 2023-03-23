МЧС предупреждает об опасности выхода на лед на территории Омска

Выходить на лед весной опасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об опасности выхода на лед на территории Омска местных жителей предупреждает региональное управление МЧС. Совместно с департаментом общественной безопасности накануне прошел рейд по опасным местам.

— Поэтому мы настоятельно рекомендуем омичам не испытывать судьбу и не выходить на ледовую поверхность водоёмов, особенно сейчас, в период разрушения ледового покрытия. Кстати, за выход на лёд в нарушение установленных органами местного самоуправления запретов предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей, - пригрозил начальник управления департамента общественной безопасности Артём Широкорад.

Специалисты отмечают, что в этом году в Омске не зафиксировано трагических случаев гибели людей на льду. Однако, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций омичей просят сообщать по телефонам:

единый номер вызова экстренных оперативных служб —112;

пожарная охрана и служба спасения МЧС — 101;

скорая помощь — 103.

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