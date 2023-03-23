Весной хочется больше: омичей ждут подарки и скидки в заведениях города

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, обновил программу лояльности. Этой весной любой клиент оператора может получить вкусные бонусы в омских кафе-пекарнях CINNABON и заведениях сети «Курочка Рядом».

Новые предложения позволят клиентам Tele2 сэкономить и порадовать себя любимыми блюдами. В омских кафе-пекарнях CINNABON для абонентов действует скидка 20% на все меню. А в ресторанах «Курочка Рядом» при заказе одного BIG Бургера клиенты оператора получат второй в подарок.

Фото: пресс-служба Tele2.

Отдохнуть и получить новые эмоции клиенты Tele2 тоже могут с экономией. До конца марта действует скидка 30% на картодроме «Картинг#1» и крытом скейтпарке и роллердроме Aktiv Park. А до конца апреля в комплексе «Сектор Е» в Шерегеше клиентам оператора подарят подъем на гондольном подъемнике при покупке любого ски-пасса.

Чтобы воспользоваться любым предложением из программы «Больше», достаточно получить промокод. Активировать акции, узнать их подробные условия и сроки можно в приложении «Мой Tele2» или на сайте.

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