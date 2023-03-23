В Омской области члены семей участников СВО могут получить бесплатную юридическую помощь

Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества сообщил о том, что теперь семьи участников СВО могут обратиться за юридической консультацией бесплатно. Специалисты ответят на вопросы о порядке предоставления отпуска военнослужащим, о получении социальных льгот, денежного довольствия, выдаче удостоверения ветерана боевых действий.

- Семьи участников СВО могут написать запрос в сообщения группы ВКонтакте (https://vk.com/ksvo_omsk), - поясняет Марина Брагина, руководитель регионального штаба КСВО в Омской области. - На регулярной основе мы будем выкладывать разъяснительную информацию и делиться полезными ссылками по решению вопросов бойцов и их семей. Ответы подготовят квалифицированные юристы. Также в ближайшее время мы проведем прямой эфир с нашим юристом и дадим разъяснения по самым актуальным запросам.

Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в Омской области объединяет матерей, жен и других членов семей военнослужащих. С января для них регулярно проводятся психологические тренинги, семейные и другие мероприятия.

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