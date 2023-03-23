Первый этап строительства «Северного обхода» включен в план развития Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В план развития Омской области включен первый этап строительства «Северного обхода». Об этом сообщил глава управления дорожного хозяйства региона Динар Курманов.

Тема обсуждалась на заседании Федерального дорожного агентства. Там прошла защита пятилетнего плана развития автомобильных дорог. За этот период в регионе планируется отремонтировать более 850 км дорог.

Так, до 2027 года должна быть реконструирована транспортная развязка «Станция Входная», дороги Омск – Нижняя Омка и Тара – Усть-Ишим.

Напомним, строительство 62-километрового Северного обхода пройдет по Омскому району севернее и восточнее города. Стоимость проекта оценивается в 62 километра, 15 путепроводов и два моста.

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