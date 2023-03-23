Рост инфляции в Омске замедлился из-за раннего урожая огурцов и сдержанного спроса от потребителей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном отделении Банка России 23 марта 2023 года представили данные об уровне годовой инфляции по состоянию на февраль 2023 года. Эксперты ожидали 10,1% против реальных 8,8%. Уровень инфляции в Омской области ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (10,71 %) и в целом по стране (10,99 %).

- Годовая инфляция в регионе в феврале продолжила замедление и составила 8,8 %. Наибольший вклад в это внесли продовольственные товары. Замедлился годовой рост цен на огурцы. Это произошло из-за того, что местные тепличные хозяйства перенесли сроки пересадки овощей. В результате очередной урожай огурцов на прилавках омских магазинов появился уже в феврале. Подешевело в годовом выражении и подсолнечное масло. Все благодаря росту производства и переработки масличных культур на фоне высокого урожая прошлого года. Свой вклад в замедление инфляции внесли и непродовольственные продукты: уменьшился годовой темп прироста цен на основные виды бытовой техники, а телевизоры даже подешевели. К этому привел сдержанный потребительский спрос. Уменьшились темпы прироста цен и в сфере услуг. Иногородние и иностранные специалисты после завершения ряда региональных крупных строительных проектов покинули Омскую область. Это снизило спрос на определенные категории гостиниц и привело к замедлению годового роста цен в этой сфере бизнеса в целом, – пояснила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирина Завьялова.

Как следует из отчета Центробанка, на уровне инфляции в регионе отразились такие процессы, как наращивание производства в сфере животноводства наравне с удешевлением затрат задействованных в этой сфере аграриев. Следствием таких изменений называется снижение цен на колбасы, мясные копчености, молоко и ряд других товарных категорий.

Среди непродовольственных товаров наибольшим образом на снижение инфляции повлияла ценовая политика на технику и гаджеты, заявляется в отчете. Помимо упомянутых телевизоров, ощутимо снизилась стоимость смартфонов. Также позитивной тенденцией называется замедление роста цен на бытовую химию.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru