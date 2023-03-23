Омские спасатели снизили грузоподъемность ледовых переправ в Большереченском и Тевризском районах

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Большереченском и Тевризском районах грузоподъемность ледовых переправ снизили омские спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По дороге, соединяющей Муромцево и Большеречье, теперь могут проехать только автомобили весом до пяти тонн.

А на Изюкской, Белоярской и Бородинской переправах Тевризского района ограничения снижены до 10 тонн.

- Отстегните ремни безопасности. Разблокируйте двери автомобиля. Выезжайте на лёд медленно, без рывков. На ледовой переправе не останавливайтесь и не разворачивайтесь, не обгоняйте автомобили. Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, - рекомендуют специалисты.

Между тем, на территории Омской области сейчас действуют девять ледовых переправ.

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