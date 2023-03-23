Дмитрий Подзолкин из омской полиции возглавил БУ «Безопасный регион»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
БУ «Безопасный регион» возглавил бывший начальник уголовного розыска Дмитрий Подзолкин. Данные обновлены в ЕГРЮЛ.
Кресло руководителя бывший полицейский занял 21 марта, сменив прежнего главу учреждения Константина Шилова.
Напомним, бюджетное учреждение «Безопасный регион» создано в 2021 году для обеспечения общественного порядка и безопасности. Также организация курирует работу экстренных оперативных служб «112».
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