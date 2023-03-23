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НовостиОбщество23 марта 2023 5:53

Прокуратура взяла на контроль завершение строительства домов омских дольщиков

Ведомство провело круглый стол с обманутыми омичами
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Иван ВИСЛОВ

Завершение строительства домов омских дольщиков взяла на контроль областная прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Вопрос обсуждался в рамках круглого стола, на котором собрались обманутые дольщики и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Прокуроры рассказали, что принимают меры реагирования в отношении подрядчиков, затянувших сроки сдачи жилых объектов.

Так, прокуратура Октябрьского округа внесла представление руководителю ООО «БДСК» о нарушении срока направления на экспертизу проектной документации по дому на улице Кирова. Свои вопросы через представителей надзорного органа попытались решить дольщики домов, расположенных на улицах Перелёта, 70 лет Октября, 10 лет Октября, Кирова и Тарской — Яковлева.

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