ФСБ проводит антитеррористические учения в школах Кировского округа и Омского района

К учениям подключены представители и других силовых ведомств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Кировского округа и Омского района антитеррористические учения проводит омское управление ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Командно-штабные учения запланированы на 23 и 24 марта. Силовики отработают вопросы проверки первичной информации о теракте и проверят состояние боевой готовности привлекаемых групп для контртеррористической операции.

К слову, в мероприятии будут задействованы представители органов местного самоуправления и силовых структур.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru