ФСБ проводит антитеррористические учения в школах Кировского округа и Омского района

К учениям подключены представители и других силовых ведомств.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В школах Кировского округа и Омского района антитеррористические учения проводит омское управление ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Командно-штабные учения запланированы на 23 и 24 марта. Силовики отработают вопросы проверки первичной информации о теракте и проверят состояние боевой готовности привлекаемых групп для контртеррористической операции.
К слову, в мероприятии будут задействованы представители органов местного самоуправления и силовых структур.
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