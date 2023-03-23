Александр Бастрыкин взял на контроль расследование двойного убийства в Омске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расследование двойного убийства в Омске взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Напомни, тела 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына найдены в погребе дома на улице 2-я Береговая. Ранее их разыскивала бывшая жена погибшего, она и заявила в полицию.

Сейчас следователи завели уголовное дело. Ход его расследования руководитель омского управления Олег Винников будет докладывать Александру Бастрыкину.

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