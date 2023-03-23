Строительные компании Омска накопили большие долги по зарплате

Фото: Омскстат

Большие долги по зарплате накопили строительные компании Омска. Такие данные приводит Омскстат.

В целом, просроченная задолженность по заработной плате в регионе составляет 4,6 млн рублей. Из этого 2,1 млн приходится на областной центр.

Нужно отметить, что долги перед работниками всё же за последний месяц сократились. В феврале они составляла 12 млн рублей.

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