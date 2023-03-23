Сын предстателя Заксобрания Петр Варнавский стал совладельцем омской стройфирмы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Совладельцем омской стройфирмы стал сын предстателя Заксобрания Петр Варнавский. Об этом сообщает Город55.
ООО «ДЭК», ранее принадлежавшее Ярославу Швецову, теперь в равных долях владеют Олег Швецов и Петр Варнавский. Компания имеет прописку в одном офисном кабинете с ООО «Метромолл комплекс», которым владеет Александра Варнавская под руководством Олега Швецова.
Судя по открытым данным, ООО «ДЭК» имеет лишь одного работника, у общества отсутствует уставный капитал и прибыль.
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