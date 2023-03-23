Сын предстателя Заксобрания Петр Варнавский стал совладельцем омской стройфирмы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совладельцем омской стройфирмы стал сын предстателя Заксобрания Петр Варнавский. Об этом сообщает Город55.

ООО «ДЭК», ранее принадлежавшее Ярославу Швецову, теперь в равных долях владеют Олег Швецов и Петр Варнавский. Компания имеет прописку в одном офисном кабинете с ООО «Метромолл комплекс», которым владеет Александра Варнавская под руководством Олега Швецова.

Судя по открытым данным, ООО «ДЭК» имеет лишь одного работника, у общества отсутствует уставный капитал и прибыль.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru