Омская РЭК утвердила тариф на проезд в районах области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 марта 2023 года правление РЭК Омской области в ходе заседания утвердила стоимость километра пути на перевозки пассажиров автотранспортом по регулируемым межмуниципальным маршрутам на 2023 год. Тариф остался таким же, как и 8 лет до этого - 2 рубля за каждый километр дороги.

Также на заседании был утвержден предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 2023 год для ИП Мельникова, работающего на маршруте 89; он составил 37,97 рубля за поездку.

Тариф на перевозку пассажиров не равен оплате проезда. Он устанавливается Региональной энергетической комиссией, а разницу между реальной стоимостью проезда и тарифом перевозчику покрывают из бюджета.

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