В больнице Омской области томограф починили только после вмешательства прокуратуры

Фото: Мария ЛЕНЦ
Жители Калачинского района пожаловались на неработающий с марта 2020 года томограф в местной районной больнице. Прокуратура региона организовала проверку и подтвердила нарушение прав пациентов. Ремонтные работы необоснованно затянулись. В итоге прокурор внес представление главврачу Калачинской центральной районной больницы, только после этого отремонтированный томограф запустили.
- Больше года его не могли отремонтировать по причине необоснованного затягивания срока выполнения ремонтных работ, а также ввода в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Из-за неработающего томографа пациенты не могли проходить КТ и были вынуждены обращаться в больницы других районов либо в Омск.
Прокуратура на починке не остановилась: собранных в ходе проверки материалов оказалось достаточно, чтобы завести уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
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