В больнице Омской области томограф починили только после вмешательства прокуратуры

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Калачинского района пожаловались на неработающий с марта 2020 года томограф в местной районной больнице. Прокуратура региона организовала проверку и подтвердила нарушение прав пациентов. Ремонтные работы необоснованно затянулись. В итоге прокурор внес представление главврачу Калачинской центральной районной больницы, только после этого отремонтированный томограф запустили.

- Больше года его не могли отремонтировать по причине необоснованного затягивания срока выполнения ремонтных работ, а также ввода в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Из-за неработающего томографа пациенты не могли проходить КТ и были вынуждены обращаться в больницы других районов либо в Омск.

Прокуратура на починке не остановилась: собранных в ходе проверки материалов оказалось достаточно, чтобы завести уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

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