В Ленинском округе Омска дали имена четырем скверам

Фото: 2ГИС.

Депутаты Омского горсовета поддержали решение топонимической комиссии. Поэтому в Ленинском округе Омска четырем скверам официально присвоили наименования.

Сквер площадью 5 933 квадратных метра в границах улиц Гуртьева и Жуковского стал носить имя Героя Советского Союза Леонида Гуртьева. Зеленой зоне у ДК «Железнодорожник» присвоили наименование сквер Железнодорожников. Его площадь 29 503 квадратных метра. Территория благоустроена, здесь устроены клумбы, установлены гимнастический городок, детская площадка и автодром. Зона между двумя железнодорожными вокзалами получила название сквер «Привокзальный». Ее площадь 3 626 квадратных метров. Сквер «Территория детства» расположен в микрорайоне «Московка-2». Его площадь 18 801 квадратных метров. Здесь и площадь с фонтаном, и зона для праздников, и озелененная территория.

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