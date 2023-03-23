23 и 24 марта в омских школах региональное УФСБ проведет учения по выявлению диверсантов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В средних школах Кировского округа Омска 23 и 24 марта региональное УФСБ проведет командно-штабные учения, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики будут отрабатывать действия при возможной угрозе со стороны диверсионно-террористических групп, а также угрозе теракта.

- Целью учений является отработка вопросов проверки первичной информации о преступлении террористического характера, а также приведения в практическом формате в состояние боевой готовности группировки сил и средств, привлекаемых как для реализации первоочередных мер, так и осуществления контртеррористической операции. Для проведения учений будут задействованы представители органов местного самоуправления и силовых структур, — сообщили в УФСБ России по Омской области.

Те или иные учения для разных категорий населения периодически практикуются ведомством.

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